Порядок оплати лікарняного та отримання декретної допомоги під час війни спрощено

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 271

Під час ведення бойових дій на території України працівники, які змушені евакуюватися, можуть отримати лікарняну та декретну допомогу безпосередньо від Фонду соцстрахування.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Співробітники, чиї роботодавці, у зв’язку з бойовими діями, не змогли обробити їхні лікарняний і подати з ним заяву-розрахунок за місцем їх розташування, можуть самостійно звернутися до Фонду соціального страхування України (ФССУ) для отримання лікарняної й декретної допомоги.

Для цього застраховані особи повинні звернутися в будь-яке зручне відділення ФССУ: або за місцем тимчасового перебування в результаті евакуації, або за місцем реєстрації і т.п.

Безпосередньо працівнику може бути нарахована:

допомога по вагітності та пологах;

допомога з тимчасової втрати працездатності;

допомога на поховання.

Кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську карту.

Документи, необхідні для отримання допомоги:

паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний;

копія першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не потрібна.