Україна закликала бойкотувати компанії, які досі працюють на російському ринку

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 159

Хто увійшов до «чорного списку»?

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати міжнародні компанії, які досі не пішли з російського ринку. У МЗС вважають аморальною роботу на російському ринку західних компаній

Про це Кулеба заявив на онлайн-брифінгу у Києві 14 березня, повідомляє

- Міжнародний бізнес повинен йти з росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань, — пояснив міністр.

«Чорний список» компаній, які продовжують працювати в рф: