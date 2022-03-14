Україна закликала бойкотувати компанії, які досі працюють на російському ринку

Хто увійшов до «чорного списку»?
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати міжнародні компанії, які досі не пішли з російського ринку. У МЗС вважають аморальною роботу на російському ринку західних компаній
Про це Кулеба заявив на онлайн-брифінгу у Києві 14 березня, повідомляє
- Міжнародний бізнес повинен йти з росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань, — пояснив міністр.
«Чорний список» компаній, які продовжують працювати в рф:
- торгові мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar
- автотовари Pirelli та Bridgestone Tires
- готелі Accor та Intercontinental
- у сфері машинобудування — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic
- косметика та супутні товари — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris
- ресторани Papa John’s та Kellogg
- медицина – Bayer
- банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo
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