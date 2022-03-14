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Україна закликала бойкотувати компанії, які досі працюють на російському ринку

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 159

 

Хто увійшов до «чорного списку»?

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати міжнародні компанії, які досі не пішли з російського ринку. У МЗС вважають аморальною роботу на російському ринку західних компаній

Про це Кулеба заявив на онлайн-брифінгу у Києві 14 березня, повідомляє

- Міжнародний бізнес повинен йти з росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань, — пояснив міністр.

«Чорний список» компаній, які продовжують працювати в рф:

  • торгові мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar
  • автотовари Pirelli та Bridgestone Tires
  • готелі Accor та Intercontinental
  • у сфері машинобудування — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic
  • косметика та супутні товари — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris
  • ресторани Papa John’s та Kellogg
  • медицина – Bayer
  • банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти санкції
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