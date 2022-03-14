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Кременчук, Путін проти українського народу

«Кременчуцькі комунальники стали саперами та логістами»: Віталій Малецький

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 1

 

Міський голова розповів, яка зараз ситуація в місті 

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що місто продовжує допомагати вимушеним переселенцям, є містом передачі гуманітарної допомоги. 

- Триває жорстока війна Росії проти українського народу. Ніколи не будуть забуті злочини путіна і російських окупантів проти мирного українського народу. Ми помстимося за кожну смерть. Ми змусимо заплатити за кожен зруйнований будинок, розбомблені дитячі садки, школи та лікарні. Російські окупанти захлинуться власною вражою кров’ю.

У ці дні Кременчук залишається надійним тилом для фронту, логістичним хабом для допомоги оборонцям і переселенцям, збору і розподілу допомоги, - сказав Віталій Малецький.

За його словами, не останню роль у цьому відіграли комунальні служби, які у воєнний час продовжують працювати: ремонтувати дороги, вивозити сміття, усувати аварії. 

Незабаром працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення святкуватимуть професійне свято - 20 березня. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна комунальники
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