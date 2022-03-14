«Кременчуцькі комунальники стали саперами та логістами»: Віталій Малецький

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що місто продовжує допомагати вимушеним переселенцям, є містом передачі гуманітарної допомоги.

- Триває жорстока війна Росії проти українського народу. Ніколи не будуть забуті злочини путіна і російських окупантів проти мирного українського народу. Ми помстимося за кожну смерть. Ми змусимо заплатити за кожен зруйнований будинок, розбомблені дитячі садки, школи та лікарні. Російські окупанти захлинуться власною вражою кров’ю.

У ці дні Кременчук залишається надійним тилом для фронту, логістичним хабом для допомоги оборонцям і переселенцям, збору і розподілу допомоги, - сказав Віталій Малецький.