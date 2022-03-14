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Росія не змогла продати свою нафту: покупці відмовляються працювати із загарбником

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 670

 

Профспілки нафтопереробних заводів у Великій Британії відмовилися розвантажувати німецькі танкери з російською нафтою

Російська «Зарубєжнєфть» 14 березня не змогла продати нафту: бажаючих взяти участь у тендері не було. Таким чином, компанія фактично повторила сценарій «Сургутнєфтєгаза», який раніше також не зміг продати свою нафту.

Загальний обсяг нафти, що пропонувався до реалізації, становив 600 тисяч тон з відвантаженням у другому кварталі.

Раніше з проблемами продажу нафти також зіткнулися і «Роснєфть». До цього «Сургутнєфтєгаз» на початку березня виставив на продаж восьми партій із балтійських портів «Транснюфти», проте ніхто з покупців навіть не заявився на тендер. Судновласники відмовляються здійснювати операції, пов'язані з російською нафтою.

Раніше профспілки робітників нафтопереробних заводів у Стенлоу, Чеширі у Великій Британії відмовилися розвантажувати німецькі танкери з російською нафтою. А місцева газета The Sunday People вийшла зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна на обкладинці: «засунь свою нафту, Владе».

А у компанії Shell змушені була виправдовуватися, навіщо купили російську нафту. Там це пояснили необхідністю завантажити виробничі потужності. При цьому частину доходів від переробки компанія пообіцяла направити на допомогу населенню України.

Отже, більше ніхто із західних компаній не наважується повторювати аморальні закупки Shell, боячись суспільного осуду. А путіну, вочевидь, таки доведеться засовувати свою нафту собі у…

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Автор: Віктор Крук
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