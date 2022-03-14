«Всюди як зрадник»: допит окупанта, який навчався в Полтавському інституті зв’язку

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У мене немає слів і виправдань, я не виправдовуюсь. Біль всередині, що і тут я як зрадник, і там як зрадник, і всюди як зрадник, дуже важко

Служба безпеки України допитала російського окупанта Ігоря Руденка – кадрового офіцера російських збройних сил, уродженця Дніпропетровщини, який навчався в Полтавському військовому інституті зв’язку. Про це повідомила Служба безпеки України.

Ігор Руденко зрадив Україну у 2014 році. У 2022 році в складі російської армії прийшов з війною на українську землю, а потім здався в полон.

- Коли прибули до Нової Каховки, шість гаубиць поставили на невеличкому стадіоні. Навколо житлові будинки. Дві гаубиці з шести не стріляли, а на прикриття їх поставили. Чотири підняли вгору. Коли давали команду, я чув, як давали команду, я сам не артилерист, то вони стріляли вгору, приблизно 3-4 кілометри й казали: це на окраїні міста, це на окраїні села, а потім, як я подивився по карті вже тут, коли здався, це виявилися житлові будинки. Вони стріляли по будинках. Нам казали неправду. А хлопці, які заряджали, вони й не знали, куди стріляють. Їм начальник штабу наказував і командир дивізіону координати давали й вони стріляли.

Я, звісно, вибачаюсь перед народом України, перед всіма жителями, що так сталося. У мене немає слів і виправдань, я не виправдовуюсь. Біль всередині, що і тут я як зрадник, і там як зрадник, і всюди як зрадник, дуже важко.

Є родичі в Україні. Є в Миколаєві мій рідний племінник, є в Харкові моя рідна тітка, рідний дядько. І три двоюрідні брати й сестра двоюрідна. Я дуже переживаю, тому що бачив, що ми з Харковом зробили.