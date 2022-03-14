Кременчук боротиметься за кожен блок-пост

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 586

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював створення національного реєстру блок-постів. Усі блок-пости, що не потраплять до реєстру, будуть прибрані. Міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що разом з усіма кременчужанами створено розгалужену мережу укріплень і оборонних споруд. Вже облаштовано блок-пости на всіх в’їздах у місто та у важливих стратегічних точках.

- Наразі працюємо з МВС над внесенням усіх наших блок-постів і оборонних споруд у національний реєстр, щоб не прибирати жодного. Як відомо, Кременчук знаходиться на перетині важливих шляхів. Ми є містом-фортецею. Будемо робити все можливе і неможливе, щоб не дати ворогу захопити наше місто, - повідомив Віталій Малецький.

Нагадуємо кременчужанам про заборону фотографувати блок-пости, обговорювати місця їх розташування, а також писати про це у соцмережах!