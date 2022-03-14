261 пацієнт одужав у Кременчуці від COVID-19

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Сьогодні в місті випадків смерті від цієї інфекції не зареєстровано

Сьогодні, 14 березня, у Кременчуці зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли три жінки віком від 53 до 68 років, три чоловіка віком від 34 до 46 років, дві дитини віком 1 і 3 роки та одна дитина до року.

Із вперше виявлених випадків захворювання 6 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три пацієнта перебувають на лікуванні в інфекційних шпиталях, не вакциновані. Всього в інфекційних шпиталях лікується 32 пацієнта.

Одужало 261 пацієнт. Сьогодні в місті випадків смерті від цієї інфекції не зареєстровано.

Всього зареєстровано 23 792. Одужало 21 442. Померло 718