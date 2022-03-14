«Хороша робота ЗСУ та ППО не привід розслаблятися»: Малецький запросив кременчужан у підвали

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 2 267

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у щоденному зверненні порадив кременчужанам не нехтувати безпекою. Й під час сигналу тривоги необхідно перейти в безпечне місце.

- Хороша робота ЗСУ (Збройних сил України) та ППО (протиповітряної оборони) не привід розслаблятися. Під час отримання сигналу бойової повітряної тривоги дуже прошу спускатися до сховищ. Вони по всьому місту. Допомагайте близьким та друзям. Дзвоніть тим, хто не чує сигналу. Відчувайте плече один одного й подолаємо будь-які виклики, - зауважив міський голова.

До слова, весь список укриттів, які є у нашому місті.



