Прибуває медичний десант: Близько двох тисяч іноземних лікарів хочуть приїхати в Україну

На сайті Міністерства охорони здоров'я зареєструвалися вже 1900 іноземних лікарів, які планують приїхати в Україну. На 19 день війни відомо, що внаслідок обстрілів російських окупантів, постраждали 104 лікарні в різних регіонах України. 7 з них вже не підлягають відновленню. Крім того, під обстріли потрапили 34 карети "швидкої". Дану інформацію у себе на Facebook-сторінці оприлюднити голова МОЗ Віктор Ляшко.
За даними чиновника, ще 1900 іноземних медиків зареєструвалися на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медичним працівникам.