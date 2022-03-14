Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Здоров'я, Путін проти українського народу

Прибуває медичний десант: Близько двох тисяч іноземних лікарів хочуть приїхати в Україну

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 349

 

На даний час до роботи в закладах охорони здоров'я залучено 33 іноземних медика

На сайті Міністерства охорони здоров'я зареєструвалися вже 1900 іноземних лікарів, які планують приїхати в Україну. На 19 день війни відомо, що внаслідок обстрілів російських окупантів, постраждали 104 лікарні в різних регіонах України. 7 з них вже не підлягають відновленню. Крім того, під обстріли потрапили 34 карети "швидкої". Дану інформацію у себе на Facebook-сторінці оприлюднити голова МОЗ Віктор Ляшко. 

- На даний час до роботи в закладах охорони здоров'я залучено 33 іноземних медика, серед них хірурги (5), анестезіологи (2), лікарі загальної практики (3), педіатри (2), лікарі-психіатри (2), медсестри/медбрати ( 6), парамедики (13), - написав Ляшко. 

За даними чиновника, ще 1900 іноземних медиків зареєструвалися на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медичним працівникам.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: лікарі війна російські окупанти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх