Прибуває медичний десант: Близько двох тисяч іноземних лікарів хочуть приїхати в Україну

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 349

На даний час до роботи в закладах охорони здоров'я залучено 33 іноземних медика

На сайті Міністерства охорони здоров'я зареєструвалися вже 1900 іноземних лікарів, які планують приїхати в Україну. На 19 день війни відомо, що внаслідок обстрілів російських окупантів, постраждали 104 лікарні в різних регіонах України. 7 з них вже не підлягають відновленню. Крім того, під обстріли потрапили 34 карети "швидкої". Дану інформацію у себе на Facebook-сторінці оприлюднити голова МОЗ Віктор Ляшко.

- На даний час до роботи в закладах охорони здоров'я залучено 33 іноземних медика, серед них хірурги (5), анестезіологи (2), лікарі загальної практики (3), педіатри (2), лікарі-психіатри (2), медсестри/медбрати ( 6), парамедики (13), - написав Ляшко.

За даними чиновника, ще 1900 іноземних медиків зареєструвалися на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медичним працівникам.