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Кременчук, Освіта, Путін проти українського народу

Три затишних укриття обладнав Кременчуцький національний університет

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 796

 

Якщо сигнал тривоги застане вас в районі університету - не нейхтуйте безпекою, завітайте до КрНУ

Кременчуцький національний університет обладнав укриття у трьох навчальних корпусах. Про це повідомляє пресслужба університету. 

Викладачі зі студентами підготували укриття у 5 корпусі Кременчуцького національного університету
Бабуся, яка сидить у підвалі університету під час повітряної тривоги
Бабуся, яка сидить у підвалі університету під час повітряної тривоги

За розпорядженням ректора Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, викладачі та студенти університету підготували для кременчужан укриття у 2, 5 та 7 корпусах:

  • вул. Першотравнева, 20 (корпус №2);
  • вул. Першотравнева, 21 (корпус №7);
  • бульвар Пушкіна, 3 (корпус №5).
Кременчужани перечікують сигнал тривоги у той час, коли Збройні сили закривають небо України від обстрілів росіян
Кременчужани перечікують сигнал тривоги у той час, коли Збройні сили закривають небо України від обстрілів росіян

- Потрапити до укриттів можна за вказівниками на стінах будівель. В укриттях є електрика, система вентиляції, певна кількість стільців. Найбільші за площею приміщення у другому та п’ятому навчальних корпусах. Укриття у сьомому корпусі менше за розмірами, бо розташоване у підвалі п’ятиповерхівки-«хрущовки».

Кременчужани приходять сюди з 27 лютого – того дня у Кременчуці вперше пролунав сигнал повітряної тривоги. В укриттях збираються мешканці навколишніх будинків, а також ті, кого тривога застала на вулиці, - йдеться у повідомленні. 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: КрНУ
Теги: сигнал тривоги КрНУ сховище укриття
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