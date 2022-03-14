Три затишних укриття обладнав Кременчуцький національний університет

Кременчуцький національний університет обладнав укриття у трьох навчальних корпусах. Про це повідомляє пресслужба університету.

За розпорядженням ректора Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, викладачі та студенти університету підготували для кременчужан укриття у 2, 5 та 7 корпусах:

- Потрапити до укриттів можна за вказівниками на стінах будівель. В укриттях є електрика, система вентиляції, певна кількість стільців. Найбільші за площею приміщення у другому та п’ятому навчальних корпусах. Укриття у сьомому корпусі менше за розмірами, бо розташоване у підвалі п’ятиповерхівки-«хрущовки».

Кременчужани приходять сюди з 27 лютого – того дня у Кременчуці вперше пролунав сигнал повітряної тривоги. В укриттях збираються мешканці навколишніх будинків, а також ті, кого тривога застала на вулиці, - йдеться у повідомленні.