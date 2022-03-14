250 000 мешканців Полтавщини завантажили додаток «Повітряна тривога»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 200

На жаль, не в усіх районах Кременчука чути сигнал тривоги

Майже 250 000 жителів Полтавщини вже завантажили мобільний додаток «Повітряна тривога» від Мінцифри та компанії Ajax Systems. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

Цей застосунок – ще один зручний спосіб отримувати сповіщення про сигнал і відбій тривоги. У ньому можна обирати область, місто та територіальну громаду. Завантажуйте на iOS, Android чи Huawei.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що на жаль, не в усіх мікрорайонах міста добре чути сигнал повітряної тривоги. Є кілька альтернативних способів гарантовано отримувати попередження.

Встановіть на свій телефон застосунок «Повітряна тривога».

Щоб отримувати сповіщення:

Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore

Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

Виберіть область або свій населений пункт (місто), у межах яких хочете отримувати сповіщення.

Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.

Підпишіться на телеграм-канал або групу у вайбері «Сирена Кременчук».

Також на сторінці телеграм-канала «Кременчуцький ТелеграфЪ» оперативно сповіщуємо про початок та завершення повітряної тривоги.