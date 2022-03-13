В Україні оптимізують блокпости на дорогах — щоб зберегти час, пальне й нерви

Національна поліція України, ЗСУ та територіальна оборона за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України. Про це заявив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Він уточнив, що до нього звертаються журналісти, волонтери й інші громадяни зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів, а це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставлення гуманітарної допомоги.
Міністр додав, блокпост призначено для охорони важливих доріг, які ведуть до міст і населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Міністр уточнив, що на блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей, тому у воєнний час без них ніяк не обійтися.
За його даними, в Україні найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, а ті, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані.