В Україні оптимізують блокпости на дорогах — щоб зберегти час, пальне й нерви

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У кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости, телефонуйте 102

Національна поліція України, ЗСУ та територіальна оборона за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України. Про це заявив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він уточнив, що до нього звертаються журналісти, волонтери й інші громадяни зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів, а це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставлення гуманітарної допомоги.

- Наразі Національна поліція України та Збройні Сили спільно з територіальною обороною та за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України, - поінформував Монастирський.

Міністр додав, блокпост призначено для охорони важливих доріг, які ведуть до міст і населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Міністр уточнив, що на блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей, тому у воєнний час без них ніяк не обійтися.

- Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою, - уточнив очільник МВС.

За його даними, в Україні найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, а ті, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані.

- У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків усередині нашої країни. Це заощадить час, пальне, а головне — сили й нерви людей, як цивільних, так і військових. У кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости, телефонуйте 102. Тримаймося. Ми обов’язково переможемо, - поінформував Монастирський.