На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання

Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення
На захопленій російськими окупантами Чорнобильській АЕС відновили електропостачання. Про це повідомляють у Верховній Раді та «Енергоатомі».
Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення.
Українські фахівці НЕК «Укренерго» завершили ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна - ЧАЕС та поновили електропостачання до Чорнобильської АЕС і міста Славутич.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі.
Він закликав міжнародних партнерів, Єврокомісію, МАГАТЕ, ООН та ОБСЄ допомогти захистити ядерні об’єкти: «Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України».