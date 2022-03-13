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На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 294

 

Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення

На захопленій російськими окупантами Чорнобильській АЕС відновили електропостачання. Про це повідомляють у Верховній Раді та «Енергоатомі». 

Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення.

Українські фахівці НЕК «Укренерго» завершили ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна - ЧАЕС та поновили електропостачання до Чорнобильської АЕС і міста Славутич.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. 

- Наголошую, що ЧАЕС - це об’єкт української енергетики, і нам не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші об'єкти. Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії, - сказав Галущенко.

Він закликав міжнародних партнерів, Єврокомісію, МАГАТЕ, ООН та ОБСЄ допомогти захистити ядерні об’єкти: «Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України».

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Автор: Альона Душенко
Теги: Чорнобиль ЧАЕС війна російські окупанти
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