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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

2 187 маріупольців загинуло від атак російських окупантів

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 301

 

росіяни і путін вбили 2187 маріупольців за 17 днів війни

Унаслідок атак російських окупантів у Маріуполі загинули вже 2 187 людей. Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя. 

Окупанти цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

- Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. На Маріуполь скинуто вже близько 100 авіабомб, - повідомляє міська влада.

Кожне бомбардування російських сил завдає страшних руйнувань та спричиняє жертви серед населення. У міськраді зазначають, що саме з неба йде найбільша загроза для містян, які заблоковані у Маріуполі.

- Тому закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО - це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні, - йдеться у повідомленні.

В Маріуполі закінчуються останні запаси харчових продуктів і води

У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів і води. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради в Telegram.

Зазначається, що у Маріуполі ситуація продовжує залишатися дуже складною - "у місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв’язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води". Ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів.

- Ворог навмисно веде вогонь по житлових кварталах. Сьогодні рашисти продовжили бомбити місто з літаків. Обстрілу зазнав житловий сектор на перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету, - повідомили в міськраді.

При цьому наголошується, що наші захисники продовжують героїчно стримувати ворога та дають гідну відсіч.

- Маріуполь поранений, пошматований шрамами війни, але не зламаний продовжує триматись, - сказано в повідомленні.

У місті вже понад тиждень не припиняються бої, обстріли тривають вдень і вночі. Маріуполь перебуває в оточенні окупантів, там знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Зараз у місті немає ані води, ані їжі, ані світла, тепла чи зв'язку.

Українська влада декілька днів поспіль домовлялась про коридор для Маріуполя, але домовленості щоразу зриваються і евакуація все ще неможлива.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Маріуполь російські окупанти загиблі
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