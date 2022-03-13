2 187 маріупольців загинуло від атак російських окупантів

Унаслідок атак російських окупантів у Маріуполі загинули вже 2 187 людей. Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.
Окупанти цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.
Кожне бомбардування російських сил завдає страшних руйнувань та спричиняє жертви серед населення. У міськраді зазначають, що саме з неба йде найбільша загроза для містян, які заблоковані у Маріуполі.
У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів і води. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради в Telegram.
Зазначається, що у Маріуполі ситуація продовжує залишатися дуже складною - "у місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв’язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води". Ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів.
При цьому наголошується, що наші захисники продовжують героїчно стримувати ворога та дають гідну відсіч.
У місті вже понад тиждень не припиняються бої, обстріли тривають вдень і вночі. Маріуполь перебуває в оточенні окупантів, там знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Зараз у місті немає ані води, ані їжі, ані світла, тепла чи зв'язку.
Українська влада декілька днів поспіль домовлялась про коридор для Маріуполя, але домовленості щоразу зриваються і евакуація все ще неможлива.