Майже 1 000 переселенців щодня прибуває до Кременчука

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У щоденному зверненні міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що місто працює в режимі 24/7. Завдяки нашим комунальним службам, всі об’єкти критичної інфраструктури міста працюють у штатному режимі. Проводять аварійний ремонт доріг, прибирають територію, вивозять сміття, ремонтують мережі, подають тепло, воду, електроенергію. Наш водоканал здійснює постійний контроль за якістю води.

Щодня транспорт курсує містом незважаючи на здорожчання цін на пальне.

- Наші установи соціального захисту надають допомогу переселенцям. Ми з вами вже допомоги більш ніж 8 000 переселенців із Харкова, Харківської та Сумської областей. Ми також допомагаємо їм евакуюватися, а майже тисяча переселенців захотіли залишитися в нашому місті і ми з вами прийняли їх, як рідних. Хочу вкотре подякувати всім кременчужанам, які допомагають переселенцям.

Щодня ви приносите необхідні для них речі, продукти, ліки. Ми отримуємо гуманітарну допомогу від наших друзів з-за кордону: з Польщі, Литви, Франції, США. Щиро за це дякую всім, хто нам допомагає.

Найбільша потреба зараз у продуктах харчування довготривалого зберігання, дитячому харчуванні, також необхідні підгузки дитячі, медикаменти, побутова хімія, матраци, теплі ковдри, - зазначив міський голова Віталій Малецький.

За словами мера, медичні заклади працюють і приймають пацієнтів, як кременчужан, так і переселенців. Проведення планових операцій призупинено на час воєнного стану, але у невідкладних випадках проводиться госпіталізація та необхідне хірургічне втручання.

- Завдяки нашим з вами спільним зусиллям, дорогі кременчужани, наше місто стало надійним тилом для Збройних Сил і гуманітарним логістичним центром для допомоги переселенцям.

Все буде Україна! Все буде Кременчук! - додав Віталій Малецький.