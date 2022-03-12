Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Путін проти українського народу

Попри подорожчання ціни на паливо - вартість проїзду у Кременчуці залишається на довоєнному часі

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 618

 

На дороги вийшли навіть автобуси про які давно забули

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у щоденному зверненні розповів, що завдяки злагодженій роботі місто живе і працює. Щоденно, без вихідних, працює міський транспорт.

- Хочу подякувати кожному, хто забезпечує роботу тролейбусів і автобусів. Дякую всім хто не шкодує сил і здоров’я і кожного дня возить кременчужан на роботу і з роботи, або у лікарні чи в соціальні заклади.
Дякую всім приватним перевізникам, які, не зважаючи на дефіцит та зростання цін на пальне, не підвищили вартість проїзду та продовжують виконувати свою важливу суспільну функцію. Нагадую, що громадський транспорт не працює під час комендантської години.
Виняток зроблено лише для рейсу, що здійснює перевезення через Крюківський міст тих громадян, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

Звертаюся до кременчужан з проханням дотримуватися всіх запроваджених обмежень. Прошу витримки, терпіння та поваги один до одного.

Разом переможемо! Все буде Україна, все буде Кременчук! - сказав міський голова кременчука Віталій Малецький. 

4
Автор: Альона Душенко
Теги: Віталій Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх