Попри подорожчання ціни на паливо - вартість проїзду у Кременчуці залишається на довоєнному часі

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 618

На дороги вийшли навіть автобуси про які давно забули

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у щоденному зверненні розповів, що завдяки злагодженій роботі місто живе і працює. Щоденно, без вихідних, працює міський транспорт.

- Хочу подякувати кожному, хто забезпечує роботу тролейбусів і автобусів. Дякую всім хто не шкодує сил і здоров’я і кожного дня возить кременчужан на роботу і з роботи, або у лікарні чи в соціальні заклади.

Дякую всім приватним перевізникам, які, не зважаючи на дефіцит та зростання цін на пальне, не підвищили вартість проїзду та продовжують виконувати свою важливу суспільну функцію. Нагадую, що громадський транспорт не працює під час комендантської години.

Виняток зроблено лише для рейсу, що здійснює перевезення через Крюківський міст тих громадян, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

Звертаюся до кременчужан з проханням дотримуватися всіх запроваджених обмежень. Прошу витримки, терпіння та поваги один до одного.

Разом переможемо! Все буде Україна, все буде Кременчук! - сказав міський голова кременчука Віталій Малецький.