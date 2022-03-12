На Луганщині російські окупанти з танку розстріляли будинок для людей похилого віку

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що вчора російські окупанти обстріляли будинок людей похилого віку у Кремінній. Досі невідомо, скільки там жертв. Як тільки хтось намагається підійти до будинку, ворог починає обстріл з мінометів.
Російські загарбники окупували вже 70% території Луганської області. За словами Сергія Гайдая, на Луганщині зараз вся територія, підконтрольна Україні, постійно перебуває під обстрілами. Він каже, що окупанти не воюють з українськими військовими, а просто знищують цивільне населення та навмисно розбивають всю інфраструктуру.
Голова Луганської ОВА повідомив, що російські війська обстрілюють житлові будинки у Севєродонецьку, Рубіжному, Попасній та інших населених пунктах області.