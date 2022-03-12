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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Луганщині російські окупанти з танку розстріляли будинок для людей похилого віку

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 835

 

Кількість загиблих невідома – рятувальники не можуть підійти до будинку через постійні обстріли

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що вчора російські окупанти обстріляли будинок людей похилого віку у Кремінній. Досі невідомо, скільки там жертв. Як тільки хтось намагається підійти до будинку, ворог починає обстріл з мінометів.

- 11 березня окупанти з танку розстріляли будинок для людей похилого віку. Ми навіть не знаємо, скільки там загиблих, а скільки живих людей у підвалах. Доступу до будинку немає, – заявив начальник ОВА.

Російські загарбники окупували вже 70% території Луганської області. За словами Сергія Гайдая, на Луганщині зараз вся територія, підконтрольна Україні, постійно перебуває під обстрілами. Він каже, що окупанти не воюють з українськими військовими, а просто знищують цивільне населення та навмисно розбивають всю інфраструктуру.

Голова Луганської ОВА повідомив, що російські війська обстрілюють житлові будинки у Севєродонецьку, Рубіжному, Попасній та інших населених пунктах області.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Луганщина
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