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Укрзалізниця запустила новий сайт для евакуаційних поїздів

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 1 120

 З першого дня повномасштабного втрогнення росії залізниця лишається одним з певних способів виїзду з гарячих точок

Компанія Укрзалізниця створила новий сайт Vezemo з актуальною інформацією про пасажирські перевезення на час війни. На новому сайті зазначена актуальна інформація про:

  • евакуаційні рейси;
  • міжнародні маршрути;
  • роботу вокзалів;
  • черги на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу.

Інформацію на сайті оновлюють щоденно після 21.00. Тут також розмістили правила пасажирських перевезень та дані про приміське сполучення.

Майже всі поїзди Укрзалізниці наразі працюють як евакуаційні, квитки на них купляти не потрібно. З першого дня повномасштабної війни залізниця лишається одним з певних способів виїзду з гарячих точок.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Укрзалізниця евакуація біженці переселенці
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