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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Мінцифри розповіло як боротися з окупантами

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 979

Поширюйте добірку серед знайомих. Беріть цифрову зброю. Долучайтеся до боротьби 

Три сервіси від Мінцифри, щоб боротися з окупантами на цифровому фронті. У цифровому світі вашою зброєю може стати смартфон та доступ до інтернету. Дати відсіч ворогу можна з будь-якого куточку світу: з бомбосховища чи закордону. Для українців створили три можливості, щоб бути максимально ефективними в цій боротьбі для кожного з вас:

  • Чатбот у Telegram єВорог. Завдяки йому ви можете повідомити ЗСУ про місце перебування російських військ в Україні. Фотографуйте окупантів чи ворожу техніку та надсилайте в чатбот з подробицями про геолокацію ворогів.
  • ІТ-армія. Якщо вмієте атакувати портали та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України. Знешкодимо інформаційну пропаганду ворога.
  • Інтернет Війська України. Для тих, хто готовий боротися з російської пропагандою онлайн та доносити правду світовим лідерам у соцмережах.

Поширюйте добірку серед знайомих. Беріть цифрову зброю. Долучайтеся до боротьби.

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Автор: Альона Душенко
Теги: російські окупанти війна Мінцифра
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