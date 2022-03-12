Мінцифри розповіло як боротися з окупантами
Сьогодні, 18:28
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Поширюйте добірку серед знайомих. Беріть цифрову зброю. Долучайтеся до боротьби
Три сервіси від Мінцифри, щоб боротися з окупантами на цифровому фронті. У цифровому світі вашою зброєю може стати смартфон та доступ до інтернету. Дати відсіч ворогу можна з будь-якого куточку світу: з бомбосховища чи закордону. Для українців створили три можливості, щоб бути максимально ефективними в цій боротьбі для кожного з вас:
- Чатбот у Telegram єВорог. Завдяки йому ви можете повідомити ЗСУ про місце перебування російських військ в Україні. Фотографуйте окупантів чи ворожу техніку та надсилайте в чатбот з подробицями про геолокацію ворогів.
- ІТ-армія. Якщо вмієте атакувати портали та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України. Знешкодимо інформаційну пропаганду ворога.
- Інтернет Війська України. Для тих, хто готовий боротися з російської пропагандою онлайн та доносити правду світовим лідерам у соцмережах.
Поширюйте добірку серед знайомих. Беріть цифрову зброю. Долучайтеся до боротьби.
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