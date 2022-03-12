Депутата Киву з Полтавщини оголошують у міжнародний розшук

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 508

Державне бюро розслідувань ініціює оголошення в міжнародний розшук українського депутата Іллю Киву, якого нещодавно виключили з проросійської фракції «Опозиційна платформа — За життя». Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Слідчі вже зібрали необхідний пакет документів для оголошення Киви в розшук і найближчим часом надішлють їх закордонним колегам, кажуть у ДБР.

У відомстві розповідають, що 10 березня Личаківський райсуд Львова заочно обрав Киві запобіжний захід у формі тримання під вартою. Сам депутат зараз перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 березня оголосила Іллі Киві підозру в держзраді та посяганні на територіальну цілісність України. Найсуворіша санкція цих статей — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Венедіктова на основі зібраних доказів заявила, що Кива своїми діями й висловлюваннями заподіяв «колосальну шкоду» Україні. У ДБР також зазначають, що за день до вторгнення росії в Україну Кива записав відеопривітання з днем радянської армії та озвучив потребу у «визволенні України».

Проросійська фракція ОПЗЖ, до якої належав Кива, 3 березня виключила його зі своїх лав. Глава фракції Юрій Бойко пояснив це тим, що Кива своїми провокативними заявами «заважає мирному процесу».