У боях під Волновахою нацгвардієць з Кременчука отримав поранення

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 85

Військовий лікується у нашому місті

У боях під Волновахою отримав поранення нацгвардієць з Кременчука. Військовий наразі проходить лікування в одному з медичних закладів нашого міста. Нагадаємо, що російські окупанти зрівняли із землею Волноваху Донецької області. Волноваха повністю зруйнована окупантами, але героїчна оборона міста триває

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