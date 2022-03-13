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Кременчук, Освіта, Путін проти українського народу

«Навчання без меж»: Міністерство освіти та науки України анонсує освітній проєкт

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 130

 

Його транслюватимуть по телебаченню

У понеділок, 14 березня, стартує «Навчання без меж» – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерство культури та інформаційної політики України, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних каналів Суспільне мовлення, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Kyivstar ТБ, 1+1 video та SWEET.TV

- 18 день триває жорстока війна рф проти України. Збройні сили України та загони тероборони гідно тримають оборону нашої держави та дають відсіч окупантам! Зараз наше завдання організувати та запустити освітній процес, принаймні там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього ми об’єднали зусилля з колегами та партнерами й підготували додаткові інструменти для дистанційної освіти, як от проєкт «Навчання без меж», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: освіта навчання війна
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