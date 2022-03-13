Чи можуть вас звільнити через неявку на роботу під час війни

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 206

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України та Асоціація «ЮрФем» роз’яснили українцям щодо роботи під час війни.

Чи можна звільнити з роботи через неявку під час війни?

У трудовому законодавстві не передбачено такої підстави для звільнення, як війна. Якщо працівник не виходить на зв’язок або місце перебування, роботодавець це може класифікувати за трьома причинами:

«НЗ» — «неявка з нез’ясованих причин»;

— «неявка з нез’ясованих причин»; «ІВ» — «інші види неявок, що передбачені колективними договорами, угодами»);

— «інші види неявок, що передбачені колективними договорами, угодами»); «І» — «інші причини неявки».

Державна служба України з питань праці наполегливо рекомендує не звільняти працівників за прогул. Експерти говорять, що поки відомо про рекомендацію, але за її порушення санкцій не передбачається. Втім, окремі випадки можуть оскаржуватися в суді.

Як оформити відсутність на роботі?

Якщо працівник своєчасно повідомив про місцеперебування, роботодавець може запропонувати:

взяти одну з відпусток, передбачених законодавством (у колективних договорах, угодах та трудових договорах можуть встановлюватись інші види відпусток. Варто проаналізувати ще внутрішні нормативно-правові акти роботодавця щодо інших гарантій у разі настання надзвичайних обставин або воєнного стану);

оформити дистанційну роботу (роботодавець може запропонувати вам дистанційну або надомну роботу чи гнучкий режим робочого часу).

Якщо ж працівник підлягає мобілізації, то закон гарантує збереження робочого місця та середнього заробітку.

Що таке дистанційна та надомна робота?

Дистанційна робота — це форма організації праці, коли людина працює поза офісом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У такому разі працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Надомна робота — форма організації праці, за якої роботу виконує працівник за місцем його проживання або в інших приміщеннях, де буде наявний доступ до всього для виконання роботи поза виробничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Що таке гнучкий режим робочого часу?

Це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж зазначений у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тут головне — дотримуватися норми тривалості робочого часу.

Роботодавець має переконатися, що доручену роботу працівник зможе безпечно виконувати вдома, має належне обладнання та інструмент для безпечної роботи, захисні засоби і пристрої.

Якщо працівник має інвалідність, роботодавець має подбати про облаштування робочого місця, а також забезпечити фізичне і психологічне здоров’я працівників.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не впливає на нормування та оплату праці працівників, порядок нарахування та розмір доплат, премій, не надає пільг при обчисленні стажу роботи тощо.