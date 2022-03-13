Чи можуть вас звільнити через неявку на роботу під час війни

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України та Асоціація «ЮрФем» роз’яснили українцям щодо роботи під час війни.
У трудовому законодавстві не передбачено такої підстави для звільнення, як війна. Якщо працівник не виходить на зв’язок або місце перебування, роботодавець це може класифікувати за трьома причинами:
Державна служба України з питань праці наполегливо рекомендує не звільняти працівників за прогул. Експерти говорять, що поки відомо про рекомендацію, але за її порушення санкцій не передбачається. Втім, окремі випадки можуть оскаржуватися в суді.
Якщо працівник своєчасно повідомив про місцеперебування, роботодавець може запропонувати:
Якщо ж працівник підлягає мобілізації, то закон гарантує збереження робочого місця та середнього заробітку.
Дистанційна робота — це форма організації праці, коли людина працює поза офісом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У такому разі працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.
Надомна робота — форма організації праці, за якої роботу виконує працівник за місцем його проживання або в інших приміщеннях, де буде наявний доступ до всього для виконання роботи поза виробничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.
Це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж зазначений у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тут головне — дотримуватися норми тривалості робочого часу.
Роботодавець має переконатися, що доручену роботу працівник зможе безпечно виконувати вдома, має належне обладнання та інструмент для безпечної роботи, захисні засоби і пристрої.
Якщо працівник має інвалідність, роботодавець має подбати про облаштування робочого місця, а також забезпечити фізичне і психологічне здоров’я працівників.
Застосування гнучкого режиму робочого часу не впливає на нормування та оплату праці працівників, порядок нарахування та розмір доплат, премій, не надає пільг при обчисленні стажу роботи тощо.