Вода у кранах Кременчука відповідає всім нормам

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 184

Навіть у воєнний час Кременчукводоканал працює без перебоїв

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що сьогодні, як ніколи, ми всі єдині у забезпеченні миру та благополуччя рідної країни.

Соціальними мережами по містах України розповсюджується інформація, що питну воду не можна вживати через брак хлору та недостатнє очищення. Закликаємо вас не вірити фейкам!

Фахівці КП «Кременчукводоканал» працюють у посиленому режимі 24/7. Питна вода у Кременчуці знезаражується та проводиться цілодобовий контроль її якості.

Вода у системи водопостачання міста повністю відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Підстав для паніки немає. Актуальна інформація щодо якості питної води та роботи КП «Кременчукводоканал» висвітлюється на офіційному сайті підприємства та сторінці Фейсбукд.

Вода в Кременчуці безпечна для вживання!