Уряд спростив перетин кордону для окремих категорій людей з інвалідністю та їхніх супроводжуючих

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 663

Це зроблено у зв’язку з проблемами перетину кордону у воєнний час чоловіками з інвалідністю у віці від 18 до 60 років

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що за ініціативою Мінсоцполітики Уряд спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і супроводжуючих їх осіб, а також посилив контроль за виїздом дітей з вразливих категорій.

Зокрема, згідно рішення Уряду, люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, мають право перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

- Ми побачили, що зараз, під час термінової евакуації люди з інвалідністю стикаються з декількома проблемами на кордоні. Перша – це те, що велика кількість чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп віком від 18 до 60 років не мають взагалі військових квитків. А у тих, хто має, відсутня у квитку відмітка про непридатність до військової служби.В мирний час у них просто не було потреби оформлювати квиток або проставляти відмітку про непридатність до служби. Але зараз прикордонники не пропускають їх через кордон та направляють на медкомісію у військомати для отримання довідки про непридатність до військової служби. З цим стикнулись тисячі чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема, повністю незрячі, чоловіки, які пересуваються на колісних кріслах або постійно пересуваються за допомогою милиць. Для того, щоб не наражати людей на небезпеку та не створювати їм зайві складнощі, ми розширили перелік документів, які підтверджують групу інвалідності, і можуть бути підставами для пропуску на кордоні, - прокоментувала Марина Лазебна.

Також згідно рішення Уряду, разом з кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, які потребують постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або одній іншій особі яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства. Документом, який підтверджує здійснення догляду в даному випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

- Супроводжуючий при виїзді за кордон для людини з інвалідністю, яка потребує догляду, - це питання життєвої необхідності. Ми визначили, що супроводжувати може один з батьків, один з подружжя, доросла дитина, опікун, піклувальник або інша особа, яка здійснює догляд за такою людиною і отримує за це гарантовані державою виплати. І все. Лише одна доросла особа незалежно від віку і статі, - прокоментувала Марина Лазебна.

Міністр повідомила, що Мінсоцполітики вже напрацювало необхідні зміни до законів. Але оскільки питання термінове, люди просто зараз стикаються з перешкодами при перетині кордону, і від цього може залежати їхнє життя та здоров’я, то до прийняття змін до законів відповідні спрощення ухвалені рішенням Уряду