Поліцейські Полтавщини конфіскували два автомобілі у нетверезих водіїв для потреб оборони

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Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини

За минулу добу на Полтавщині патрульні поліцейські виявили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінматеріали за статтею 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) КУАП.

Нетверезих водіїв, які керували автомобілями Audi-A6 та Subaru Forester поліцейські виявили у Полтаві та Полтавському районі.

- Вилучені у нетверезих водіїв транспортні засоби розміщуються на майданчику тимчасового тримання до часу їх передачі для потреб оборони України. Такі дії визначаються Законом України «Про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», - зазначив начальник управління патрульної поліції Полтавщини Віталій Мельничук.

Зауважимо, що стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння у вигляді штрафу 17 тисяч грн. За друге таке порушення − 34 тисячі грн, а третє – 51 тисяча грн.

Однак, у зв’язку з введенням воєнного стану 11 березня Рада оборони області ухвалила рішення про конфіскацію автомобілів у водіїв, які керуватимуть у стані алкогольного сп’яніння. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції:

Отже, конфісковані автівки будуть передані Збройним Силам України, правоохоронцям чи територіальній обороні - для виконання завдань, пов’язаних із захистом України.

Зауважимо, що відповідальність за статтею 130 КУАП наступає також за керування автомобілем під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.