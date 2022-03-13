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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліцейські Полтавщини конфіскували два автомобілі у нетверезих водіїв для потреб оборони

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 164

 

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини

За минулу добу на Полтавщині патрульні поліцейські виявили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінматеріали за статтею 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) КУАП.

Нетверезих водіїв, які керували автомобілями Audi-A6 та Subaru Forester поліцейські виявили у Полтаві та Полтавському районі.  

- Вилучені у нетверезих водіїв транспортні засоби розміщуються на майданчику тимчасового тримання до часу їх передачі для потреб оборони України. Такі дії визначаються Законом України «Про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», - зазначив начальник управління патрульної поліції Полтавщини Віталій Мельничук.

Зауважимо, що стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння у вигляді штрафу 17 тисяч грн. За друге таке порушення − 34 тисячі грн, а третє – 51 тисяча грн.

Однак, у зв’язку з введенням воєнного стану 11 березня Рада оборони області ухвалила рішення про конфіскацію автомобілів у водіїв, які керуватимуть у стані алкогольного сп’яніння. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції:

- Нагадуємо, на Полтавщині, згідно рішення Ради оборони області, за керування транспортними засобами в стані сп’яніння конфісковуватимуть автомобілі та передаватимуть їх для фронту.

Отже, конфісковані автівки будуть передані Збройним Силам України, правоохоронцям чи територіальній обороні - для виконання завдань, пов’язаних із захистом України.

Зауважимо, що відповідальність за статтею 130 КУАП наступає також за керування автомобілем під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна поліція Полтавщини автомобіль
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