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У кременчуцькому магазині рецидивіст вкрав у чоловіка гаманець

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 410

 

Поліція просить громадян не вчиняти самосуди над мародерами, а викликати копів

12 березня у Кременчуці поліція затримала рецидивіста, який вкрав гаманець. До Кременчуцького районного управління поліції по допомогу звернувся 75-річний місцевий мешканець, який повідомив, що в одному із магазинів міста у нього викрали гаманець з грошима.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив, що під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 40-річний кременчужанин, раніше судимий за злочини проти власності. Зловмисник після крадіжки зник з місця події, однак за кілька годин його місце перебування з'ясували слідчі спільно з оперативниками Кременчуцького райуправління поліції.

Крадія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові вже повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом слідчий підрозділ проводить досудове розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка чужого майна вчинена повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідчі дії тривають.

За минулу добу у нашому місті зафіксували дві крадіжки. Поліція просить громадян не вчиняти самосуди над мародерами: не бити, не примотувати до дерев та стовпів. Треба викликати поліцію, слідчо-оперативна група розбереться у ситуації та юридично зафіксує правопорушення. Якщо людина винна, вона понесе покарання.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: кража крадіжка магазин
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