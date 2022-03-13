Російські війська зазнають величезних втрат та шукають підкріплення всюди - від Камчатки до Сирії

Де загиблі вороги? Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра «більше 12 тисяч»?

На це питання заступник Міністра оборони України Ганна Маляр відповіла на своїй сторінці у Фейсбук.

- Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але підрахунок втрат особового складу ворога – це далеко не першочергова справа на місці подій. Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу.

Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить з калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці, – написала Ганна Маляр.