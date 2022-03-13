Російські війська зазнають величезних втрат та шукають підкріплення всюди - від Камчатки до Сирії

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр відповіла на питання – чому цифра знищених окупантів декілька днів не змінюється, на відміну від їхньої техніки
Де загиблі вороги? Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра «більше 12 тисяч»?
На це питання заступник Міністра оборони України Ганна Маляр відповіла на своїй сторінці у Фейсбук.
- Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але підрахунок втрат особового складу ворога – це далеко не першочергова справа на місці подій. Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.
Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу.
Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить з калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці, – написала Ганна Маляр.
Генштаб ЗСУ також підтверджує слова Ганни Маляр та інформує, що ворог шукає та готує додаткові сили для ведення бойових дій на території України. Адже лави окупантів виснажені та добре проріджені ЗСУ. Про це йдеться в оперативній інформації ГШ ЗСУ станом на 12.00.
- Так, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в район бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820-му головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.
З метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину «миротворчого» контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія), - йдеться у повідомленні.
Крім того, Росія продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії. Про це інформує Головне управління розвідки МО України. Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» на авіабази «Чкаловский» (Московська область).
Нагадаємо, що за останніми даними Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 12 000 осіб, танків ‒ 374 од,бойових броньованих машин ‒ 1226 од, артилерійських систем – 140 од, РСЗВ - 62 од, засоби ППО - 34 од, літаків – 74 од, гелікоптерів – 86 од, автомобільної техніки - 600 од, кораблі /катери / boats - 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.