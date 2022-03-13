Зросла кількість жертв обстрілу під Львовом: 35 загиблих. Є 134 поранених: як їм допомогти

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 777

Окупанти випустили близько 30 ракет по Яворівському полігону

Зросла кількість жертв нічного обстрілу окупантами Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівського полігону) під Львовом. Інформацію повідомив Максим Козицький, керівник Львівської обласної військової адміністрації. Загинуло 35 військових, 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.

За інформацією Козицького, станом на 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.

«Від імені всієї Львівщини висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта!», - написав Козицький.

Він також повідомив, що авіаудар окупанти здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет українська ППО збилиа в повітрі.

«Ще раз наголошую і звертаюся до всіх урядів країн НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закрийте небо над Україною або надайте нам військові літаки! Зараз, коли обстріли наближаються впритул до кордонів країн НАТО, – саме той вирішальний момент!», - закликає Козицький.

Нагадаємо, Яворів знаходиться усього в 35 км від польського кордону.

Як допомогти постраждалим

У іншому пості Козицький написав, що постраждалі від бомбардування прибувають у військово-медичний клінічний центр Західного регіону Львова. Усі отримують якісну медичну допомогу.

Є потреба в такому обладнанні та медикаментах:

Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.).

Насос для вакуумної терапії ран (20 шт.).

Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.).

Коагулятор електро-хірургічний (2 шт.).

Дриль ортопедичний (1шт.).

Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).

Керівник ОВА також повідомив, як підтримати фінансово підтримати поранених бійців, які перебувають у Львівському госпіталі:

БФ «Фундація підтримки медицини для військових»

ЄДРПОУ 43005599

ПриватБанк

Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321

Рахунок UA073052990000026002021006136

Картка 5169 3305 1877 5280

КredoBanк

Код банку 325365

Рахунок UA463253650000000260050005063

Призначення - Добровільна благодійна пожертва

Всі залучені кошти БФ «Фундація підтримки медицини для військових» спрямовує для потреб військового госпіталю у Львові на підтримку поранених бійців.