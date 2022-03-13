Зросла кількість жертв обстрілу під Львовом: 35 загиблих. Є 134 поранених: як їм допомогти

Окупанти випустили близько 30 ракет по Яворівському полігону
Зросла кількість жертв нічного обстрілу окупантами Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівського полігону) під Львовом. Інформацію повідомив Максим Козицький, керівник Львівської обласної військової адміністрації. Загинуло 35 військових, 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.
За інформацією Козицького, станом на 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.
Він також повідомив, що авіаудар окупанти здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет українська ППО збилиа в повітрі.
Нагадаємо, Яворів знаходиться усього в 35 км від польського кордону.
У іншому пості Козицький написав, що постраждалі від бомбардування прибувають у військово-медичний клінічний центр Західного регіону Львова. Усі отримують якісну медичну допомогу.
Є потреба в такому обладнанні та медикаментах:
Керівник ОВА також повідомив, як підтримати фінансово підтримати поранених бійців, які перебувають у Львівському госпіталі:
БФ «Фундація підтримки медицини для військових»
ЄДРПОУ 43005599
ПриватБанк
Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321
Рахунок UA073052990000026002021006136
Картка 5169 3305 1877 5280
КredoBanк
Код банку 325365
Рахунок UA463253650000000260050005063
Призначення - Добровільна благодійна пожертва
Всі залучені кошти БФ «Фундація підтримки медицини для військових» спрямовує для потреб військового госпіталю у Львові на підтримку поранених бійців.