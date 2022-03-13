У Херсоні українці вийшли на мітинг протесту проти окупантів - рашисти відкрили вогонь

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Російських військових у Херсоні та інших окупованих містах відкрито та не боячись називають фашистами

Сьогодні, 13 березня, проукраїнські мітинги проти ворога проходять в тимчасово окупованих містах Півдня України – у Херсоні, Мелітополі, Бердянську.

На мітингу у Херсоні люди скандували, що «Херсон – це Україна!» та «Русский солдат – фашистский оккупант!».

Люди вимагали, щоб російські окупанти забралися з України. Вони не побоялися вийти на мітинг проти російських вояк із зарядженою зброєю.

Під час мітингу окупанти намагалися залякати протестуючих та відкривали вогонь у повітря, а інколи й по мітингувальникам. Зокрема, поранили одного хлопця.

Це підтвердив місцевий журналіст Костянтин Риженко. За його інформацією, військові стріляли та гумовою кулею поранили хлопця в ногу. Мітинг херсонців проти окупантів тривав до 14 години.