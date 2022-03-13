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Російські окупанти вбивають навіть іноземних журналістів, щоби світ не дізнався про їх злочини

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 146

 

Про це повідомляє Телеграм-канал Pravda Gerashchenko


Одного журналісті з медіа New York Times вбито, другий поранений.

- Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про  безчинства російських військ в Україні.

Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента  всесвітньовідомого медіа New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій.

Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився  життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора, - йдеться у повідомленні.

Щойно стало відомо, що пораненого американського журналіста доставили в Охматдет, де йому надається медична допомога. Він ще не знає, що його товариша вбито.

 


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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти журналісти вбито
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