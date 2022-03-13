У Польщі ухвалили спеціальний закон про пільги та соціальну допомогу українським біженцям

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 256

Які саме пільги та соціальні допомоги ним передбачені?

Польський Сейм ухвалив, а президент країни Анджей Дуда підписав закон, який регламентує перебування біженців з України в Польщі. Документом передбачена й соціальна допомога українцям, що втікли від війни.

Про це повідомляє польське видання Onet.pl.

Норми закону наберуть чинність після його оприлюднення у Правовому журналі, однак застосовуватися будуть з 24 лютого 2022 року.

Він гарантує законність перебування в Польщі українців у випадку, якщо вони в’їхали до Польщі з України після початку російського вторгнення.

Закон також передбачає, що українцям, які до війни проживали в Польщі та в яких спливає термін дії посвідок на тимчасове проживання або національних віз, автоматично продовжать ці документи до кінця 2022 року.

Які саме норми, пільги та соціальні допомоги передбачені у законі?

перебування біженців з України у Польщі вважатиметься законним протягом 18 місяців;

через 9 місяців перебування у Польщі українці зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки;

біженцям з України дозволено отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі та отримати доступ до медичної допомоги;

українські біженці можуть отримати одноразову фінансову допомогу — 300 злотих (близько 2000 грн — ред.);

учні й студенти з України можуть продовжити навчання у польських школах та вишах;

полякам, які забезпечують проживання та харчування біженців з України, також передбачені пільги строком на 60 днів.

Зауважимо, що до Польщі з України вже виїхали понад 1,5 млн українців.

Відомо, що Краків та Варшава знаходяться на межі можливостей щодо прийому біженців з України. Їм радять їхати далі на захід країни та розміщуватися у маленьких містах, де їх готові прийняти.