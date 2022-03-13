У Польщі ухвалили спеціальний закон про пільги та соціальну допомогу українським біженцям

Польський Сейм ухвалив, а президент країни Анджей Дуда підписав закон, який регламентує перебування біженців з України в Польщі. Документом передбачена й соціальна допомога українцям, що втікли від війни.
Про це повідомляє польське видання Onet.pl.
Норми закону наберуть чинність після його оприлюднення у Правовому журналі, однак застосовуватися будуть з 24 лютого 2022 року.
Він гарантує законність перебування в Польщі українців у випадку, якщо вони в’їхали до Польщі з України після початку російського вторгнення.
Закон також передбачає, що українцям, які до війни проживали в Польщі та в яких спливає термін дії посвідок на тимчасове проживання або національних віз, автоматично продовжать ці документи до кінця 2022 року.
Які саме норми, пільги та соціальні допомоги передбачені у законі?
Зауважимо, що до Польщі з України вже виїхали понад 1,5 млн українців.
Відомо, що Краків та Варшава знаходяться на межі можливостей щодо прийому біженців з України. Їм радять їхати далі на захід країни та розміщуватися у маленьких містах, де їх готові прийняти.