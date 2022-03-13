Російські військові – це не тільки вбивці та агресори, а й звичайні мародери та дрібні злодюжки

Сьогодні, 14:26 Переглядів: 401

СБУ перехопило чергову розмову рашистських окупантів зі своїми рідними, яка свідчить про повну моральну деградацію, як загарбників, так і їх країни

Служба безпеки України перехопило нові розмови російських загарбників, які мародерствують на Сумщині.

- На цих плівках чути, як російські окупанти розповідають, що грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають в них цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять, - йдеться у повідомленні СБУ.

У пошуках «трофеїв» окупанти розбивають школи й дитсадки, знімають колеса з автомобілів, щоб привезти їх додому.

- А українське «мороженко»… «оно такое ох*енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое ох*нное мороженое!», - наводять фрагменти розмови «асвабадителей» СБУ.

Як зазначають у повідомленні, у відповідь рідня окупантів скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі… Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. А це ж, все-таки, не увесь світ.

- Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї. Та навряд чи вона їм допоможе. Бо за дикунські вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Сповна! - йдеться у повідомленні СБУ.