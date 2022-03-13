У Миколаєві внаслідок бомбардування загинуло дев'ятеро людей

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 516

Також вранці були авіаудари по м. Баштанка Миколаївської області

У Миколаєві внаслідок бомбардування загинуло дев'ятеро людей. Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.

13 березня ворог продовжував обстрілювати житлові масиви. Вранці були авіаудари по м. Баштанка Миколаївської області. У результаті цього пошкоджені житлові будинки по вул. Сазоненка, інформує ДСНС України. В одному з них знаходилися люди. Ціла родина зазнала жаху від «освободітельних действий руського мира». Жінка та дочка не травмувалися, а ось батько опинився під завалами.



Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували постраждалого. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка доправили до лікарні.