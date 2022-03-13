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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Миколаєві внаслідок бомбардування загинуло дев'ятеро людей

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 516

 

Також вранці були авіаудари по м. Баштанка Миколаївської області

У Миколаєві внаслідок бомбардування загинуло дев'ятеро людей. Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.

13 березня ворог продовжував обстрілювати житлові масиви. Вранці були авіаудари по м. Баштанка Миколаївської області. У результаті цього пошкоджені житлові будинки по вул. Сазоненка, інформує ДСНС України. В одному з них знаходилися люди. Ціла родина зазнала жаху від «освободітельних действий руського мира». Жінка та дочка не травмувалися, а ось батько опинився під завалами.

 
Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували постраждалого. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка доправили до лікарні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна смерть бомбы Миколаїв
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