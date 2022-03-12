Волноваха повністю зруйнована окупантами, але героїчна оборона міста триває

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 609

Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, - Донецька ОВА

Через постійні артилерійські обстріли та авіаційні удари російських військ вже фактично не існує такого міста як Волноваха (Донецька область). З неї евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура зруйнована.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

- Взагалі самого міста Волноваха з його інфраструктурою... Волноваський район налічував до війни 24 лютого понад 100 тисяч населення. Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів, - зазначив він.

Нагадаємо, тиждень тому, 6 березня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання місто-герой шістьом українським містам, які мужньо обороняли їх захисники та які зазнали найбільших руйнувань з боку російських окупантів. Серед них була й місто-герой Волноваха.