Волноваха повністю зруйнована окупантами, але героїчна оборона міста триває

Через постійні артилерійські обстріли та авіаційні удари російських військ вже фактично не існує такого міста як Волноваха (Донецька область). З неї евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура зруйнована.
Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Нагадаємо, тиждень тому, 6 березня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання місто-герой шістьом українським містам, які мужньо обороняли їх захисники та які зазнали найбільших руйнувань з боку російських окупантів. Серед них була й місто-герой Волноваха.