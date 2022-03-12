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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Не досягнувши поставлених цілей, ворог наносить удари по об’єктах критичної інфраструктури

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 735

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00

Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України. Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси.

Не досягнувши поставлених цілей, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.

На Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ.

На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область).

На Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли.

Противник закріпився в північній частині міста Ізюм, не полишає спроб щодо його захоплення.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя.

Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка

На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка.

За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності.

На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.

З метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Противник відступив у район н.п.Милове, здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягує резерви.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Генштаб
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