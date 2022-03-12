Лікарні Кременчука продовжують працювати, а захисникам допомога надається першочергово

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 560

Про свій графік роботи та готовність консультувати захисників України безкоштовно повідомляє МСЧ «Нафтохімік»

з 14.03.2022 року лікарня працює з 8.00 до 14.00

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