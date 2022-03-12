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Лікарні Кременчука продовжують працювати, а захисникам допомога надається першочергово

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 560

 

Про свій графік роботи та готовність консультувати захисників України безкоштовно повідомляє МСЧ «Нафтохімік»

Графік роботи МСЧ «Нафтохімік» в умовах воєнного стану:

з 14.03.2022 року лікарня працює з 8.00 до 14.00

Прийом спеціалістів, діагностичні обстеження проводяться обов’язково за попереднім  записом!

Консультація вузьких спеціалістів, при гострих випадках (CITO!), бійцям територіальної оборони, Національної гвардії, переселенцям надається безкоштовно!

Телефони  ТОВ «МСЧ «НАФТОХІМІК» - 0675352522, 0503635707

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук лікарня Нафтохімік
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