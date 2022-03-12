Лікарні Кременчука продовжують працювати, а захисникам допомога надається першочергово

Про свій графік роботи та готовність консультувати захисників України безкоштовно повідомляє МСЧ «Нафтохімік»
Графік роботи МСЧ «Нафтохімік» в умовах воєнного стану:
з 14.03.2022 року лікарня працює з 8.00 до 14.00
Прийом спеціалістів, діагностичні обстеження проводяться обов’язково за попереднім записом!
Консультація вузьких спеціалістів, при гострих випадках (CITO!), бійцям територіальної оборони, Національної гвардії, переселенцям надається безкоштовно!
Телефони ТОВ «МСЧ «НАФТОХІМІК» - 0675352522, 0503635707