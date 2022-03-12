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Обережно: Полтавщиною їздять авто, з яких питають дорогу до військових частин

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 1 157

Кременчужани повідомляють про випадки, коли підозрілі люди дізнавалися, яким маршрутом везуть переселенців

По Полтавській області та інших регіонах України їздять автомобілі, люди у яких розпитують населення, де знаходяться військові частини, щоб передати туди продукти харчування. Про це повідомило Кременчуцьке районне управління поліції.
Якщо до вас звернулися такі підозрілі люди, прохання нічого їм не говорити, а номери та марку автомобіля передавати до поліції або до тероборони.

Кременчужанин Костянтин розповів ТЪ, що вже два рази стикався з подібним – але його питали, якою дорогою їдуть переселенці. Він відповідав їм українською і казав, що нічого не знає.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна автомобіль інформація
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