Обережно: Полтавщиною їздять авто, з яких питають дорогу до військових частин

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 1 157

По Полтавській області та інших регіонах України їздять автомобілі, люди у яких розпитують населення, де знаходяться військові частини, щоб передати туди продукти харчування. Про це повідомило Кременчуцьке районне управління поліції.

Якщо до вас звернулися такі підозрілі люди, прохання нічого їм не говорити, а номери та марку автомобіля передавати до поліції або до тероборони.

Кременчужанин Костянтин розповів ТЪ, що вже два рази стикався з подібним – але його питали, якою дорогою їдуть переселенці. Він відповідав їм українською і казав, що нічого не знає.