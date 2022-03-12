Нова тактика російських окупантів: мародерство та використання жінок і дітей для прикриття позицій

Армія окупанта офіційно легалізує мародерство та традиційно прикривається від ударів з боку ЗСУ цивільним населенням
Російські окупанти змінюють тактику, у зв'язку з невдалою спробою провести стрімкий наступ та швидко захопити найбільші міста України. Через логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
В ГУР додають, що кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.