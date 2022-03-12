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Нова тактика російських окупантів: мародерство та використання жінок і дітей для прикриття позицій

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 754

 

Армія окупанта офіційно легалізує мародерство та традиційно прикривається від ударів з боку ЗСУ цивільним населенням

Російські окупанти змінюють тактику, у зв'язку з невдалою спробою провести стрімкий наступ та швидко захопити найбільші міста України. Через логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

- Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на «самозабезпечення» до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки, - йдеться у повідомленні.

В ГУР додають, що кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.

- Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою, - переконують в головному управлінні розвідки.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти мародери
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