У Кременчуцькому водосховищі дозволили вилов риби на консерви, щоб поповнювати запаси

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 916

У Кременчуцькому водосховищі – у Градизьку та Максимівці - дозволили промисловий вилов риби. Її або заморожуватимуть або перероблятимуть на консерви, щоб поповнювати продуктові запаси в умовах війни.

Керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік каже, що зараз потрібно, в першу чергу, розвивати та відновлювати підприємства, які мають замкнений цикл виробництва на місцях і не залежать від логістики в Україні. У Градизьку та Максимівці якраз мають такий цикл: вилов риби в морі – і переробка її на заводі.

Натомість такі підприємства, як Кременчуцький молокозавод (компанії «Данон»), в умовах війни працювати не можуть, оскільки в них дуже складна логістика. Молоко як сировину вони отримували якраз з Сумської, Харківської областей, де зараз йдуть бойові дії.