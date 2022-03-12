Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Бізнес/Робота, Робота

У Кременчуцькому водосховищі дозволили вилов риби на консерви, щоб поповнювати запаси

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 916

 

У районі працює консервний завод, і район орієнтується на місцевих виробників, каже Олег Лєднік, керівник Кременчуцької РВА

У Кременчуцькому водосховищі – у Градизьку та Максимівці - дозволили промисловий вилов риби. Її або заморожуватимуть або перероблятимуть на консерви, щоб поповнювати продуктові запаси в умовах війни.

Керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік каже, що зараз потрібно, в першу чергу, розвивати та відновлювати підприємства, які мають замкнений цикл виробництва на місцях і не залежать від логістики в Україні. У Градизьку та Максимівці якраз мають такий цикл: вилов риби в морі – і переробка її на заводі.

Натомість такі підприємства, як Кременчуцький молокозавод (компанії «Данон»), в умовах війни працювати не можуть, оскільки в них дуже складна логістика. Молоко як сировину вони отримували якраз з Сумської, Харківської областей, де зараз йдуть бойові дії.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Градизьк Максимівка риба війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх