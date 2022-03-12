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Чи віддасть Лукашенко наказ білоруській армії на вторгнення в Україну?

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 730

 

Міністерство оборони Білорусі заявило про ротацію та відправляє додаткові війська на кордон з Україною

Білорусь має намір відправити на кордон з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз.

Водночас у країні заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Відправляють їх «з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин».

- Дані підрозділи виконують завдання розвідки, патрулювання, охорони об'єктів та оборони на дорожніх напрямках, — заявив начальник генштабу Збройних сил Білорусі, перший заступник міністра оборони генерал-майор Віктор Гулевич.

Він додав, що підрозділи повернуться до місць дислокації, як тільки виконають своє завдання.

- Підрозділи, які виконали свої завдання щодо прикриття державного кордону, будуть повернуті до пунктів постійної дислокації та розпочнуть планову повсякденну діяльність, — сказав Гулевич.

Зокрема, він заявив, що білоруські війська не будуть допомагати Росії у війні проти України.

- Для доморощених «військових експертів» та диванних аналітиків хочу наголосити, що переміщення військ жодним чином не пов'язане з підготовкою, а тим більше участю білоруських військовослужбовців у спеціальній військовій операції на території України, — підсумував Гулевич.

Втім, Лукашенко може прикривати ротацією реальне посилення військового угрупування білоруської армії, розміщеного поблизу українського кордону, з тим, щоб розпочати вторгнення на територію України. Саме цього від нього давно вимагає путін, від якого Лукашенко повністю залежний.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє , що зберігається ймовірність безпосередньої участі армії Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.

- Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії, – йдеться у повідомленні.


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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Білорусь
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