Чи віддасть Лукашенко наказ білоруській армії на вторгнення в Україну?

Міністерство оборони Білорусі заявило про ротацію та відправляє додаткові війська на кордон з Україною
Білорусь має намір відправити на кордон з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз.
Водночас у країні заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
Відправляють їх «з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин».
Він додав, що підрозділи повернуться до місць дислокації, як тільки виконають своє завдання.
Зокрема, він заявив, що білоруські війська не будуть допомагати Росії у війні проти України.
Втім, Лукашенко може прикривати ротацією реальне посилення військового угрупування білоруської армії, розміщеного поблизу українського кордону, з тим, щоб розпочати вторгнення на територію України. Саме цього від нього давно вимагає путін, від якого Лукашенко повністю залежний.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє , що зберігається ймовірність безпосередньої участі армії Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.