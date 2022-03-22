Україна — понад усе: 26-й день повномасштабного вторгнення Росії

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом двадцяти шести діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:
Сьогодні ми продовжимо.
Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.
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