Україна — понад усе: 26-й день повномасштабного вторгнення Росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом двадцяти шести діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.07 Президент Володимир Зеленський порівняв питання межі компромісів з рф та прагнення України вступити до НАТО із підійманням штанги у важкій атлетиці та зазначив, що потрібно декілька підходів до цієї «ваги».



00.30 Вдень на міській площі Світловодська громада попрощалася із загиблим у війні проти російських загарбників Олександром Охматом. Вічна пам'ять Герою!

1.01 Військово-політичне керівництво російської федерації здійснює агресивну пропагандистську діяльність спрямовану на військовослужбовців збройних сил республіки білорусь, щодо необхідності військового вторгнення на територію України.