Розмінування потребують майже 83 тисячі кв.км території України

Йдеться про райони, забруднені вибухонебезпечними предметами
В Україні орієнтовна загальна площа небезпечних територій (йдеться про райони, забруднені вибухонебезпечними предметами) становить щонайменше 82 525 кв. км.
Про це повідомляє громадська організація «Асоціація саперів України» у Фейсбуці.
- Станом на 21 березня 2022 року обрахована експертами орієнтовна загальна площа небезпечних територій України становить щонайменше 82 525 км²... Це лише попередні розрахунки, - йдеться у повідомленні.
В Асоціації саперів додали, що після перемоги ці території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню.
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