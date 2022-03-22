Розмінування потребують майже 83 тисячі кв.км території України

Сьогодні, 06:33 Переглядів: 325

В Україні орієнтовна загальна площа небезпечних територій (йдеться про райони, забруднені вибухонебезпечними предметами) становить щонайменше 82 525 кв. км.

Про це повідомляє громадська організація «Асоціація саперів України» у Фейсбуці .

- Станом на 21 березня 2022 року обрахована експертами орієнтовна загальна площа небезпечних територій України становить щонайменше 82 525 км²... Це лише попередні розрахунки, - йдеться у повідомленні.

В Асоціації саперів додали, що після перемоги ці території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню.