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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Розмінування потребують майже 83 тисячі кв.км території України

Сьогодні, 06:33 Переглядів: 325

 

Йдеться про райони, забруднені вибухонебезпечними предметами

В Україні орієнтовна загальна площа небезпечних територій (йдеться про райони, забруднені вибухонебезпечними предметами) становить щонайменше 82 525 кв. км.

Про це повідомляє громадська організація «Асоціація саперів України» у Фейсбуці.

- Станом на 21 березня 2022 року обрахована експертами орієнтовна загальна площа небезпечних територій України становить щонайменше 82 525 км²... Це лише попередні розрахунки, - йдеться у повідомленні.

В Асоціації саперів додали, що після перемоги ці території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мінування війна
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