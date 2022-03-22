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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Хороші снайпери: чому РФ втратила так багато генералів в Україні

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 636

РФ має проблеми з управлінням військами

Відставний генерал армії США Девід Петреус в ефірі CNN висловив думку про те, чому Росія втратила в Україні п’ятьох своїх генералів.

Журналіст Джейк Таппер нагадав, що за весь час війни в Афганістані США втратили лише одного генерала, й поцікавився, чому ж Росія менш ніж за місяць війни з Україною втратила п’ятьох.

Девід Петреус припустив, що РФ має проблеми з управлінням військами, оскільки українська сторона глушить зв’язок, і російським військовим доводиться красти мобільні телефони в мирних мешканців, аби підтримувати комунікацію.

Відставний генерал пояснив, що коли колона зупиняється, генерал, який сидить у броньованому авто в кінці колони, має вийти і дізнатися в підлеглих, що сталося. У російських військових немає жодної ініціативи на нижчому рівні, й вони потребують вказівок. У той же час в українців дуже хороші снайпери.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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