Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 22 березня

Сьогодні, 05:29 Переглядів: 56

Додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Краматорська, а також з Кривого Рогу

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 22 березня.

Додаткові поїзди призначені:

Харків:

7.50 - №905/906 Харків - Хелм;

11.30 - №229/230 Харків - Ужгород;

15.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

20.00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13.00 - №275/274 Краматорськ - Львів;

16.00 - №277/276 Краматорськ - Львів.

Кривий Ріг:

11.30 - №210/209 Кривий Ріг - Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32, з Києва до Хелма о 19.13 та з Києва (ст. Дарниця) до Львова о 8.00.

У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20.00 21 березня до 7.00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.