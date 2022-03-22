Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 22 березня.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32, з Києва до Хелма о 19.13 та з Києва (ст. Дарниця) до Львова о 8.00.
У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20.00 21 березня до 7.00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.