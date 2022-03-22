Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Навчаємося та перемагаємо: «На Урок» оголошує старт XIII Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 71

 

Цьогоріч весна не схожа на інші. Це весна випробувань та єднання

Попри війну та всі намагання ворога поневолити наш народ, Освітній проєкт «На Урок» робить все можливе, аби українські школярі мали можливість навчатися, отримувати нові знання та брати участь у Всеукраїнських змаганнях.

Оголошений старт ХІІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок». Це цікавий і захопливий інтерактив, що допоможе перевірити якість здобутих учнями знань. А ще це нестандартні завдання та гарантовані нагороди для кожного! І цього разу на дітей традиційно чекають завдання з 20 різних предметів:

  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Історія.
  4. Англійська мова.
  5. Географія.
  6. Я досліджую світ.
  7. Предмети початкової школи (1-4 клас).
  8. Мистецтво.
  9. Зарубіжна література.
  10. Основи здоров’я.
  11. Інформатика.
  12. Німецька мова.
  13. Громадянська освіта.
  14. Біологія.
  15. Фізика.
  16. Правознавство.
  17. Хімія.
  18. Астрономія.
  19. Трудове навчання (дівчата).
  20. Трудове навчання (хлопці).

Переможцем стане кожен — усі учасники олімпіади отримають яскраві нагороди: дипломи за I, II та III місце, або сертифікати про участь. 

Реєстрація на олімпіаду вже стартувала та триватиме до 20 травня. Завдання олімпіад будуть відкриті з 21 березня до 20 травня включно. А вже 23 травня учні отримають яскраві нагороди! Зареєструватися школярі можуть як самостійно, так і звернувшися по допомогу до вчителя. 

Зверніть увагу: завдання можуть охоплювати теми навчальної програми, пропоновані до вивчення у період з 1.09.2021 до 31.03.2022.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: олімпіада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх