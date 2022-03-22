Навчаємося та перемагаємо: «На Урок» оголошує старт XIII Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

Попри війну та всі намагання ворога поневолити наш народ, Освітній проєкт «На Урок» робить все можливе, аби українські школярі мали можливість навчатися, отримувати нові знання та брати участь у Всеукраїнських змаганнях.
Оголошений старт ХІІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок». Це цікавий і захопливий інтерактив, що допоможе перевірити якість здобутих учнями знань. А ще це нестандартні завдання та гарантовані нагороди для кожного! І цього разу на дітей традиційно чекають завдання з 20 різних предметів:
Переможцем стане кожен — усі учасники олімпіади отримають яскраві нагороди: дипломи за I, II та III місце, або сертифікати про участь.
Реєстрація на олімпіаду вже стартувала та триватиме до 20 травня. Завдання олімпіад будуть відкриті з 21 березня до 20 травня включно. А вже 23 травня учні отримають яскраві нагороди! Зареєструватися школярі можуть як самостійно, так і звернувшися по допомогу до вчителя.
Зверніть увагу: завдання можуть охоплювати теми навчальної програми, пропоновані до вивчення у період з 1.09.2021 до 31.03.2022.