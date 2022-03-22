Навчаємося та перемагаємо: «На Урок» оголошує старт XIII Всеукраїнської інтернет-олімпіади

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 71

Цьогоріч весна не схожа на інші. Це весна випробувань та єднання

Попри війну та всі намагання ворога поневолити наш народ, Освітній проєкт «На Урок» робить все можливе, аби українські школярі мали можливість навчатися, отримувати нові знання та брати участь у Всеукраїнських змаганнях.

Оголошений старт ХІІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок». Це цікавий і захопливий інтерактив, що допоможе перевірити якість здобутих учнями знань. А ще це нестандартні завдання та гарантовані нагороди для кожного! І цього разу на дітей традиційно чекають завдання з 20 різних предметів:

Українська мова та література. Математика. Історія. Англійська мова. Географія. Я досліджую світ. Предмети початкової школи (1-4 клас). Мистецтво. Зарубіжна література. Основи здоров’я. Інформатика. Німецька мова. Громадянська освіта. Біологія. Фізика. Правознавство. Хімія. Астрономія. Трудове навчання (дівчата). Трудове навчання (хлопці).

Переможцем стане кожен — усі учасники олімпіади отримають яскраві нагороди: дипломи за I, II та III місце, або сертифікати про участь.

Реєстрація на олімпіаду вже стартувала та триватиме до 20 травня. Завдання олімпіад будуть відкриті з 21 березня до 20 травня включно. А вже 23 травня учні отримають яскраві нагороди! Зареєструватися школярі можуть як самостійно, так і звернувшися по допомогу до вчителя.

Зверніть увагу: завдання можуть охоплювати теми навчальної програми, пропоновані до вивчення у період з 1.09.2021 до 31.03.2022.