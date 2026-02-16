Негода спричинила знеструмлення в майже 70 населених пунктах області

Вчора, 22:00 Переглядів: 181

Через інтенсивні опади та сильний вітер, 16 лютого у громадах області зафіксували підтоплення та перебої з електропостачанням. Вода зайшла на окремі ділянки доріг, ускладнивши рух транспорту, подекуди підтоплені приватні домоволодіння. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Без світла залишилися 69 населених пунктів. Загалом надійшло 260 звернень щодо підтоплень, найбільше — у Полтаві.

В повідомленні зазначають, що наразі триває відкачування води, енергетики працюють над відновленням електропостачання, підрядні організації залучені до розчищення та деблокування автошляхів. Підрозділи ДСНС зосереджені на ліквідації критичних ситуацій, що становлять загрозу для життя людей. Служби готуються до ускладнення погодних умов через очікуване зниження температури та можливе льодоутворення.

Нагадаємо, що на Полтавщині цього тижня очікуюється сильний вітер, мороз та опади у вигляді снігу та мокрого снігу.