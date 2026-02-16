Мереживні млинці на Масницю
Сьогодні, 19:01
Переглядів: 440
Почався масний тиждень. Традиційно зустрічаємо його смачними ароматними млинцями
Складники:
- 900 мл молока 3,2%
- 3 курячих яйця
- 60 г цукру
- 300 г пшеничного борошна вищого сорту
- 3 ст. л. олії
- 1 ч. л. соди
- 1 ст. л. оцту
- 0,5 ч. л. солі
Приготування:
- Збийте яйця з цукром і сіллю. Потім влийте ⅓ частину молока і добре перемішайте.
- Соду погасіть оцтом і додайте до яєчно-молочної суміші. Розмішайте основу, додайте просіяне борошно і мішайте до однорідної консистенції.
- Коли зникнуть усі грудочки, розбавте густе тісто молоком. У самому кінці влийте в тісто олію та ретельно розмішайте. Перш ніж смажити млинці, тісту слід дати настоятися в холодильнику.
- У багатьох рецептах радять змащувати ще гарячий млинець шматочком вершкового масла для м'якості та більшої маслянистості.
- Якщо ви зрозуміли, що приготоване тісто дуже густе або плинне, можна довести його до потрібної консистенції в процесі приготування. Якщо потрібно згустити тісто — відлийте невелику його частину в окрему місткість, просійте борошно і розмішайте до однорідності. Потім змішайте загущене тісто з іншою частиною — це позбавить вас від грудочок. Щоб розбавити занадто густе тісто, можна долити молоко та розмішати.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.