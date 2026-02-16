ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Мереживні млинці на Масницю

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 440

Почався масний тиждень. Традиційно зустрічаємо його смачними ароматними млинцями

Складники:

  • 900 мл молока 3,2%
  • 3 курячих яйця
  • 60 г цукру
  • 300 г пшеничного борошна вищого сорту
  • 3 ст. л. олії
  • 1 ч. л. соди
  • 1 ст. л. оцту
  • 0,5 ч. л. солі

Приготування:

  1. Збийте яйця з цукром і сіллю. Потім влийте ⅓ частину молока і добре перемішайте.
  2. Соду погасіть оцтом і додайте до яєчно-молочної суміші. Розмішайте основу, додайте просіяне борошно і мішайте до однорідної консистенції.
  3. Коли зникнуть усі грудочки, розбавте густе тісто молоком. У самому кінці влийте в тісто олію та ретельно розмішайте. Перш ніж смажити млинці, тісту слід дати настоятися в холодильнику.
  4. У багатьох рецептах радять змащувати ще гарячий млинець шматочком вершкового масла для м'якості та більшої маслянистості.
  5. Якщо ви зрозуміли, що приготоване тісто дуже густе або плинне, можна довести його до потрібної консистенції в процесі приготування. Якщо потрібно згустити тісто — відлийте невелику його частину в окрему місткість, просійте борошно і розмішайте до однорідності. Потім змішайте загущене тісто з іншою частиною — це позбавить вас від грудочок. Щоб розбавити занадто густе тісто, можна долити молоко та розмішати.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти Масляна млинці на Масляну масниця
