На Полтавщині чоловік пропонував «вирішити питання з ТЦК» за 8 тисяч гривень: ухвала суду

На Полтавщині чоловік пропонував знайомому «вирішити питання з ТЦК» за 8 тисяч гривень. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Полтави від 6 лютого.

За матеріалами справи, студент Лубенського фінансово-економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету мав відстрочку від мобілізації, але восени 2025 року в застосунку «Резерв+» побачив статус «Вас розшукує ТЦК». Після цього він звернувся до знайомого, який, за версією слідства, пообіцяв «допомогти» з зняттям з розшуку та поновленням відстрочки через «зв’язки» у ТЦК.

За даними слідства, за свої послуги підозрюваний вимагав 8 тисяч гривень, а 26 грудня 2025 року ці кошти перерахували на його банківську картку під контролем правоохоронців. 30 січня 2026 року чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням).

Слідчий просив визначити 266 тисяч гривень застави, однак суд частково задовольнив клопотання і зменшив суму до 25 прожиткових мінімумів — 83 тисячі 200 гривень.

