ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік пропонував «вирішити питання з ТЦК» за 8 тисяч гривень: ухвала суду

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 161

 

Суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави

На Полтавщині чоловік пропонував знайомому «вирішити питання з ТЦК» за 8 тисяч гривень. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Полтави від 6 лютого.

За матеріалами справи, студент Лубенського фінансово-економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету мав відстрочку від мобілізації, але восени 2025 року в застосунку «Резерв+» побачив статус «Вас розшукує ТЦК». Після цього він звернувся до знайомого, який, за версією слідства, пообіцяв «допомогти» з зняттям з розшуку та поновленням відстрочки через «зв’язки» у ТЦК.

За даними слідства, за свої послуги підозрюваний вимагав 8 тисяч гривень, а 26 грудня 2025 року ці кошти перерахували на його банківську картку під контролем правоохоронців. 30 січня 2026 року чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням).

Слідчий просив визначити 266 тисяч гривень застави, однак суд частково задовольнив клопотання і зменшив суму до 25 прожиткових мінімумів — 83 тисячі  200 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Полтаві чоловік намагався дати хабар працівникам ТЦК.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх