Кременчуцький льотний коледж передислоковують — рішення наради Міністра внутрішніх справ (доповнено)

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 1 289

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ передислоковують. Про це стало відомо із протоколу наради Міністра внутрішніх справ від 15 січня 2026 року, який перебуває у розпорядженні редакції «Кременчуцького Телеграфа».

У документі зазначено, що відповідне рішення було прийняте у зв’язку із безпековою ситуацією.

Передислоковують заклад освіти на захід країни. Також із документу відомо, назву «Кременчуцький льотний коледж» не змінюватимуть. Для випускних курсів екзамені пройдуть до кінця квітня. Завершити переміщення повинні до 1 вересня — навчальний рік має початися вже на новій базі. Вступна кампанія відбуватиметься із урахуванням того, що заклад вже працюватиме в іншій області.

Доповнено:

Аби отримати інформацію стосовно переміщення закладу освіти, а також яке майбутнє чекає студентів та персонал, які не мають змоги переїхати до іншого регіону, ми спробували звернутися за коментарем до керівника коледжу полковника Руслана Яковлєва. У приймальні нам повідомили, що поки що директор коледжу не коментуватиме цю ситуацію.

Нагадаємо, у липні 2023 року Кременчуцький льотний коледж відсвяткував своє 63-річчя.